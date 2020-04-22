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В Крыму обнаружили мертвым замглавы департамента культуры Москвы

Леонид Ошарин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщают источник ТАСС и Telegram-канал Baza.

Позже информацию о том, что Ошарин найден мертвым агентству подтвердил  депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

В пресс-службе МВД Крыма РБК рекомендовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК обратился за комментарием к пресс-службе департамента культуры Москвы и СК. 

Telegram-канал Mash писал, что Ошарин уехал в Краснодарский край по делам 25 марта, а затем направился в Крым на такси. Последний раз его видели в Ялте 30 марта. Дочь чиновника Анастасия Ошарина, как сообщает «РИА Новости», подтвердила в своем Facebook, что отец пропал. «Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве», — написала девушка.

В пресс-службе МВД Крыма на вопрос РБК о пропаже Ошарина в республике сообщили о поступлении информации о розыске гражданина, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. «В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.

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