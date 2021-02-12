В Красноярске произошел пожар на складе горючих материалов

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

В Советском районе Красноярска произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

Пожар начался в 15:29 по местному времени (11:29 мск) по адресу: ул. Пограничников, д. 44.

Как пояснили в управлении МЧС, загорелась котельная, пристроенная к складу. Площадь пожара достигла 200 кв. м, ему присвоили второй номер сложности. К 16:35 (12:35 мск) пожарным удалось локализовать возгорание.

Во время пожара пострадал один человек. Его доставили в больницу.

Video