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Курс доллара на 13 февраля USD ЦБ: 73,94 (+0,18)

Курс евро на 13 февраля EUR ЦБ: 89,61 (+0,17)

В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке

Головин не попал в заявку на матч чемпионата Франции

В Москве и Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности

Губерниев ответил на призыв Бе ужесточить наказание для россиян за допинг

Комментатор Скворцов опроверг отстранение от эфиров на «Матч ТВ»

Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва

Дочь Гейтса пошутила о «теориях заговора» после вакцинации от COVID-19

Последствия обрушения ангара на юге Москвы. Видео

Путин высказался о развитии отношений Москвы и Токио

В Госдуме назвали пустотой слова Бе о мягком наказании для сборной России

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150

Как инженеры представляли «умные» дома в СССР и США в прошлом веке

Ошибки молодых руководителей: диалог двух поколений управленцев Uvenco

Россиянин занял третье место по итогам лыжного марафона Ski Classic