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Самолет врезался в тягач в порту Лос-Анджелеса

Один человек погиб, еще один пострадал при крушении небольшого самолета в порту Лос-Анджелеса, сообщает CBS Los Angeles.

Los Angeles Times пишет, что в порту разбился самолет Piper PA-32, летевший из Торранса, пригорода Лос-Анджелеса. Воздушное судно столкнулось с тягачом, столкновение было лобовым.

Пилот погиб на месте, пострадавший — находившийся в автомобиле мужчина — выжил и был госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.

В США самолет упал на припаркованные рядом с домами автомобили
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Место крушения самолета

Происшествие не повлияло на работу порта.

В начале января в штате Мичиган самолет Piper упал на жилой дом. Жертвами крушения стали три человека. По данным полиции, погибшие — пилот воздушного судна и двое пассажиров. После крушения в доме возник пожар, однако жильцам удалось спастись.

Лос-Анджелес США самолет крушение порт
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