Самолет врезался в тягач в порту Лос-Анджелеса

Один человек погиб, еще один пострадал при крушении небольшого самолета в порту Лос-Анджелеса, сообщает CBS Los Angeles.

Los Angeles Times пишет, что в порту разбился самолет Piper PA-32, летевший из Торранса, пригорода Лос-Анджелеса. Воздушное судно столкнулось с тягачом, столкновение было лобовым.

Пилот погиб на месте, пострадавший — находившийся в автомобиле мужчина — выжил и был госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.

Происшествие не повлияло на работу порта.