Общество , 20 фев, 04:05
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Самолет врезался в тягач в порту Лос-Анджелеса
Один человек погиб, еще один пострадал при крушении небольшого самолета в порту Лос-Анджелеса, сообщает CBS Los Angeles.
Los Angeles Times пишет, что в порту разбился самолет Piper PA-32, летевший из Торранса, пригорода Лос-Анджелеса. Воздушное судно столкнулось с тягачом, столкновение было лобовым.
Пилот погиб на месте, пострадавший — находившийся в автомобиле мужчина — выжил и был госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.
Происшествие не повлияло на работу порта.