В США самолет упал на припаркованные рядом с домами автомобили

Легкомоторный самолет Cessna 172 упал рядом с домами при заходе на посадку в американском штате Калифорния, погиб пилот, сообщает телеканал ABC7.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Уайтмен в долине Сан-Фернандо. Однако он упал на несколько автомобилей на жилой улице и загорелся. На борту находился только пилот. Никто из жителей не пострадал.

Телеканал NBC Los Angeles сообщает, что воздушное судно врезалось в два припаркованных автомобиля и вспыхнуло. Самолет Cessna 172 также задел линии электропередачи, в результате район был обесточен.

В октябре в штате Колорадо упал частный самолет, на борту которого находились молодожены. Пара, возвращавшаяся из свадебного путешествия, погибла через четыре дня после бракосочетания.