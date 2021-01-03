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В Москве задержали 35 человек после массовой драки со стрельбой

Инцидент произошел в Гольяново на востоке столицы. поводом для конфликта стала ссора во время празднования Нового года. По данным СМИ, во время драки стреляли из охолощенного автомата, стрелявший задержан
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На востоке Москвы произошел массовый конфликт со стрельбой, в результате которого полиция задержала 35 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О задержании дебоширов также пишет «РЕН ТВ».

По данным ТАСС, инцидент произошел в районе Гольяново на улице Уральской утром 1 января. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 35 человек и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Стрельба, по предварительной информации, велась из охолощенного оружия. Сведений о пострадавших не поступало.

«РЕН ТВ» сообщает, что жильцы окрестных домов пожаловались на массовый дебош с участием около 50 человек. К моменту приезда полиции участники конфликта разбежались, а на месте происшествия были обнаружены следы крови.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов восстановили события по камерам видеонаблюдения. На месте массовой драки находились три автомобиля, два из которых уже нашли. Полицейские также задержали участника конфликта, стрелявшего из охолощенного автомата.

По предварительной версии, причиной стрельбы стал бытовой конфликт во время празднования Нового года, его участники были в нетрезвом состоянии.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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В конце декабря декабря в подмосковных Химках задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета по сотрудникам полиции, которые остановили его для проверки документов.

31-летнего местного жителя остановили для проверки документов в лесополосе микрорайона Левобережный. В ответ он выстрелил несколько раз в сторону сотрудников органов. При задержании у мужчины нашли оружие и сверток с пороховой смесью.

Автор
Михаил Котляр
Москва стрельба конфликт задержание
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