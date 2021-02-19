На Ставрополье нашли тело провалившейся под лед девочки

Фото: Пресс-служба ГКУ

В Ставропольском крае нашли тело девочки, которая вместе с еще двумя детьми провалилась под лед на озере Буйвола в Буденновском округе. Об этом говорится на сайте противопожарной и аварийно-спасательной службы края (ПАСС СК).

«По предварительным данным, под лед на озере Буйвола провалились трое детей. <...> Обнаружено тело одной утонувшей девочки», — уточняется в сообщении.

Еще одну 12-летнюю девочку удалось спасти, она в реанимации. Кроме найденной девочки предварительно считается утонувшим ребенок, пол и возраст которого не установлены.

Следственное управление СК по региону, в свою очередь, сообщает, что под лед провалились два ребенка. 11-летняя девочка погибла, ее подругу вытащили из воды без сознания, она находится в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).