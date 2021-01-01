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Общество ,  
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В Омской области погиб водитель провалившегося под лед автомобиля

Фото:МЧС
Фото: МЧС

В Омской области на реке Оша легковой автомобиль провалился под лед, в результате погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило 22 ноября в 00:30 по местному времени (21 ноября в 21:30 мск). Инцидент произошел около села Старосолдатское.

Автомобиль «Нива» провалился под лед в семи метрах от берега. На момент прибытия оперативных служб машина полностью ушла под воду. Днем автомобиль достали из реки.

В ХМАО беременная женщина и ребенок погибли в ушедшей под лед машине
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Фото:xmaodtphp / VK

В ведомстве предупредили, что выход и выезд на автотранспорте на лед запрещен и опасен. По данным МЧС, толщина льда в среднем по региону составляет до 10 см.

Как уточняет следственное управление по региону, 64-летний водитель, управлявший Chevrolet Niva, предположительно, был пьян. Следователи устанавливают причину смерти пенсионера и выясняют обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе легковой автомобиль Niva Chevrolet провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе. В этот момент в машине находились шесть человек, в том числе трое детей. Погибли беременная женщина и девочка 2020 года рождения, остальным удалось спастись.

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