В ХМАО беременная женщина и ребенок погибли в ушедшей под лед машине

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В Ханты-Мансийском автономном округе легковой автомобиль провалился под лед, в результате погибли беременная женщина и младенец. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

По предварительным данным, в Березовском районе недалеко от села Сосьва автомобиль Niva Chevrolet провалился под лед на берегу реки. В этот момент в машине находились шесть человек, в том числе трое детей.

«В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения», — говорится в сообщении.

Мужчина, одна женщина и двое детей 2010 и 2014 года рождения спаслись.