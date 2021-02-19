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Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием детей у россиян в Берлине

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Посольство России в Германии взяло на особый контроль ситуацию с семьей россиян в Берлине, у которых изъяли троих детей, передает «РИА Новости».

«Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы», — уточнили в посольстве.

Дипмиссия указала, что представители берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних забрали из семьи Зайберт троих малолетних детей. Посольство направило запросы в полицию, ведомство и МИД ФРГ.

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Фото:Andreas Rentz / Getty Images

РБК обратился за комментарием в посольство России в ФРГ.

О том, что немецкие правоохранители изъяли детей у граждан России Юлии и Евгения Зайберт, сообщил зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой. «Вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. <...> Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении», — заявил Толстой.

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Со слов россиян, пишет Толстой, силовики не представились и не предъявили документов. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию. Он призвал российский МИД, посла России в Германии и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову разобраться в ситуации.

В России весной 2020-го следователи начали проверку из-за видеозаписи о принудительном изъятии малолетних детей из семьи в Домбаровском районе Оренбургской области. Портал «Оренбург Медиа» писал, что семья обратилась за помощью к властям, так как их дом находится в аварийном состоянии, хотя сама она там давно не проживала. После этого к ним пришли сотрудники органов опеки и полиции и насильно забрали детей, объяснив это опасными условиями для их проживания.

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