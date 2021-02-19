Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием детей у россиян в Берлине

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Посольство России в Германии взяло на особый контроль ситуацию с семьей россиян в Берлине, у которых изъяли троих детей, передает «РИА Новости».

«Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы», — уточнили в посольстве.

Дипмиссия указала, что представители берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних забрали из семьи Зайберт троих малолетних детей. Посольство направило запросы в полицию, ведомство и МИД ФРГ.

РБК обратился за комментарием в посольство России в ФРГ.