Дипломаты взяли на контроль ситуацию с изъятием детей у россиян в Берлине
Посольство России в Германии взяло на особый контроль ситуацию с семьей россиян в Берлине, у которых изъяли троих детей, передает «РИА Новости».
«Причины выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы», — уточнили в посольстве.
Дипмиссия указала, что представители берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних забрали из семьи Зайберт троих малолетних детей. Посольство направило запросы в полицию, ведомство и МИД ФРГ.
РБК обратился за комментарием в посольство России в ФРГ.