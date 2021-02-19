Гейтс оценил сроки выравнивания уровня вакцинации в разных странах

Билл Гейтс (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Значительный разрыв между вакцинацией людей в развитых и развивающихся странах может сократиться за полгода. Об этом основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

По его словам, разрыв сможет сократиться за шесть–восемь месяцев, однако это более длительный срок, чем хотелось бы. Он отметил, что неравенство будет быстрее сокращаться, если производители вакцин объединят усилия для увеличения производства, а правительства будут увеличивать финансирование более справедливого распределения вакцин COVID-19.

«У нас есть шанс, что этот разрыв будет сохраняться всего шесть месяцев», — заключил Гейтс.

Ранее Гейтс заявлял, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже нынешней и человечество должно относиться к ней как к угрозе мировой войны. «Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей)», — отмечал миллиардер.