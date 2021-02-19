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Общество ,  
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Дептранс Москвы пригрозил сроком заехавшему на мопеде в трамвай курьеру

Видео: DtRoad / Telegram
Видео: DtRoad / Telegram
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Доставщику пиццы, который вчера заехал в московский трамвай на мопеде, грозит штраф или реальное лишение свободы. Об этом столичный дептранс написал в Telegram.

«На такое поведение отреагировал Мосгортранс. На него уже пишут заявление в полицию. Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством — даже лишение свободы», — уточняется в сообщении.

В дептрансе указали, что курьер не реагировал на жалобы других пассажиров, хотя его действия угрожали их безопасности.

На юго-западе Москвы убили курьера Delivery Club
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Фото:Антон Белицкий / Global Look Press

На видео с камеры наблюдения трамвая, опубликованном департаментом, видно, что мужчина не был за рулем, когда заходил в трамвай, свой мопед он закатил в салон вручную.

По ст. 213 УК хулиганство в общественном транспорте может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

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В декабре 2020-го три человека, два из которых были в форме курьеров, ворвались в центре Москвы в магазин, разбили витрины и избили охранника. Источник агентства «Москва» сообщил, что мужчина в форме доставщика еды Delivery Club пытался украсть колбасу из магазина, а когда его остановил охранник, позвал на помощь двоих неизвестных. Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

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