Дептранс Москвы пригрозил сроком заехавшему на мопеде в трамвай курьеру

Видео: DtRoad / Telegram

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Доставщику пиццы, который вчера заехал в московский трамвай на мопеде, грозит штраф или реальное лишение свободы. Об этом столичный дептранс написал в Telegram.

«На такое поведение отреагировал Мосгортранс. На него уже пишут заявление в полицию. Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством — даже лишение свободы», — уточняется в сообщении.

В дептрансе указали, что курьер не реагировал на жалобы других пассажиров, хотя его действия угрожали их безопасности.