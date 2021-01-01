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На юго-западе Москвы убили курьера Delivery Club

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Мужчина скончался после того, как получил ножевое ранение на юго-западе Москвы, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Источник ТАСС сообщил, что погиб курьер службы доставки Delivery Club. РБК подтвердили смерть сотрудника в пресс-службе компании.

«Мы шокированы случившемся и приносим соболезнования близким погибшего. Сейчас мы выходим на связь с ними и обязательно окажем поддержку семье в этой ситуации. Расследование преступления находится в компетенции правоохранительных органов», — сказали в пресс-службе.

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По данным СК, на улице Паустовского произошел конфликт между двумя знакомыми мужчинами, в ходе которого один из них нанес другому колото-резаное ранение в грудь и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, однако там он умер. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В начале декабря в Москве трое мужчин в одежде доставщиков еды ворвались в магазин, разбили витрины и стеллажи торгового зала. Один из них также ударил охранника бейсбольной битой. Мужчины скрылись.

курьер смерть новости
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