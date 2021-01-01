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В Москве люди в форме курьеров разгромили магазин и избили охранника

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В центре Москвы три человека ворвались в магазин, разбили витрины и избили охранника. Об этом РБК сообщили в столичном ОМВД России по Тверскому району.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 ноября, около 23:14 мск по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, д.29, стр.1. По данным карт Google, по этому адресу расположен магазин «Магнолия». Источники ТАСС и «РИА Новости» также указывают, что нападение произошло в этом магазине.

Как сообщили в ОМВД, в магазин ворвались трое неизвестных, двое из которых были в одежде доставщиков еды. Один из них бейсбольной битой ударил охранника, после чего неизвестные разбили витрины и стеллажи торгового зала, а также стекла в окнах. Затем они скрылись.

Пострадавшего охранника 1998 года рождения госпитализировали. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа и другие повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

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Фото:МЧС России

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что в торговый зал зашел мужчина в форме доставщика еды Delivery Club, взял колбасу и собирался уйти, не оплатив товар. Охранник магазина остановил его, между мужчинами завязалась драка. Затем нарушитель позвал на помощь двух других мужчин и они вместе напали на охранника. Один из присоединившихся к драке также был в форме Delivery Club, сказал источник.

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«На текущий момент у нас нет подтверждения, что в этом событии принимали участие имеющие отношение к сервису курьеры», — сказал представитель Delivery Club РБК. В сервисе уточнили, что не занимаются доставкой продуктов из этой сети магазинов. Также компания не получала запросов от правоохранительных органов.

В сентябре в Татарстане мужчина напал в магазине на свою бывшую жену. Он нанес женщине удары колющим предметом, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Москва курьер нападение магазин новости
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