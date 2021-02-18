Янукович назвал виновных в ситуации вокруг Крыма и Донбасса

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил во вхождении в состав России Крыма и войне в Донбассе «лилеров Майдана» экс-глава государств Петр Порошенко, бывшийпремьер-министр Арсений Яценюк и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Заявление Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», — заявил экс-президент.

Турчинов же, отметил бывший украинский лидер, подписал «преступный указ» о начале боевых действий на востоке Украины.

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