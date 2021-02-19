МИД КНДР направил ноту посольству России из-за должности Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (Фото: Pyeongyang Press Corps / Getty Images)

МИД КНДР рекомендовал другим государствам называть лидера страны Ким Чен Ына «председателем государственных дел». Об этом сообщается на странице посольства России в Пхеньяне в Facebook.

«Официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на иностранные языки должен быть следующим: председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — приводит посольство сообщение протокольного департамента МИД КНДР.

В ноте также перечислили переводы должности Ким Чен Ына на английском, французском, испанском, китайском, немецком и арабском языках.

В январе Ким Чен Ын на восьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем. На предыдущем съезде партии, 6 мая 2016 года, лидер КНДР был избран председателем ТПК.