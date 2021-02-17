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Жена Ким Чен Ына после года отсутствия на публике пришла с мужем в театр

Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын (в центре)
Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA KCNA / Reuters)

В Северной Корее впервые за последний год появилась на публике жена лидера страны Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу. Вместе с мужем она посетила представление в театре, их совместное фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представление состоялось 16 февраля в пхеньянском театре Мансудэ и было посвящено памяти отца Ким Чен Ына, предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Ли Соль Чжу не появлялась на публике с 25 января прошлого года, когда вместе с мужем она была в театре Самчжиён в Пхеньяне на представлении в честь лунного Нового года. Власти никак не комментировали ее отсутствие.

В период отсутствия Ли Соль Чжу в публичном поле северокорейский лидер был замечен во время официальных мероприятий в компании бывшей девушки — северокорейской поп-звезды Хен Сон Воль.

СМИ заметили Ким Чен Ына в сопровождении бывшей девушки
Общество
Хен Сон Воль

Из-за долгого отсутствия первой леди страны Ли Соль Чжу на публике в конце января в СМИ появились различные предположения об ее исчезновении. Так, эксперты, опрошенные южнокорейским изданием NK News, которое специализируется на новостях о Северной Корее, выдвинули разные версии ее отсутствия.

Эксперт Корейского института национального объединения (KINU) Хун Минь предположил, что ее «исчезновение» могло быть связано с антикороновирусными мерами, существование которого официально отрицали ранее северокорейские власти.

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Профессор Лим Ыл Чул, специалист по Северной Корее из университета Кеннам предположил, что Ким Чен Ын более не заинтересован в том, чтобы поддерживать имидж «нормального мирового лидера», который посещает формальные мероприятия с супругой. Также аналитики выдвигали предположение о бегстве Ли Соль Чжу из страны.

Ли Соль Чжу — первая из жен лидеров КНДР, которая открыто появилась на публике с мужем. Об их браке с Ким Чен Ыном северокорейские СМИ официально объявили в 2012 году.

Северная Корея жена Ким Чен Ын
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