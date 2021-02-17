Жена Ким Чен Ына после года отсутствия на публике пришла с мужем в театр

Ли Соль Чжу и Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA KCNA / Reuters)

В Северной Корее впервые за последний год появилась на публике жена лидера страны Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу. Вместе с мужем она посетила представление в театре, их совместное фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представление состоялось 16 февраля в пхеньянском театре Мансудэ и было посвящено памяти отца Ким Чен Ына, предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Ли Соль Чжу не появлялась на публике с 25 января прошлого года, когда вместе с мужем она была в театре Самчжиён в Пхеньяне на представлении в честь лунного Нового года. Власти никак не комментировали ее отсутствие.

В период отсутствия Ли Соль Чжу в публичном поле северокорейский лидер был замечен во время официальных мероприятий в компании бывшей девушки — северокорейской поп-звезды Хен Сон Воль.