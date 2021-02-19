Правозащитники выпустили ответный ролик на поздравление СК подросткам

Видео: Комитет против пыток/youtube

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Российский комитет против пыток снял пародию на поздравление Следственного комитета (СК) Москвы, который накануне напомнил несовершеннолетним об ответственности за убийства и изнасилования. Ответ правозащитников появился на YouTube-канале комитета.

Организация поздравила сотрудников, начинающих работу в правоохранительных органах, и напомнила об ответственности за превышение должностных полномочий.

«Полицейский, ты заступил на службу? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечает начальство. Но с получением удостоверения наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса», — говорится в ролике.