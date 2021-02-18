С сайта СК пропал ролик с напоминанием 14-летним про уголовное наказание

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С сайта главного следственного управления СК России по Москве исчез видеоролик с обращением к 14-летним, в котором сотрудники ведомства предупредили о наступающей с этого возраста уголовной ответственности.

Теперь вместо него по ссылке отображается сообщение: «404. Страница не найдена».РБК направил запрос в пресс-службу СК России.

На видео, которое ранее появилось на сайте, сотрудники СК поздравляют с днем рождения для тех, кому исполняется 14 лет. «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! <...> C этого возраста начинается твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса», — говорит сотрудник СК в ролике.