СК поздравил 14-летних с днем рождения роликом про уголовное наказание

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Следственный комитет опубликовал на своем сайте поздравление с днем рождения для тех, кому исполняется 14 лет, в котором напомнил, что теперь их ждет уголовная ответственность за различные виды преступлений. Ролик появился на сайте столичного главного следственного управления.

«Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста начинается твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса», — говорит сотрудница СК в ролике.

Так, подросткам, достигшим этого возраста, указали на необходимость нести ответственность за убийство, изнасилование, кражу, грабеж, разбой или угон. Кроме того, СК предупредил о «серьезном наказании» за терроризм и захват заложников. Также подросткам придется отвечать за вандализм и повреждение чужого имущества.