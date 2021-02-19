В Кремле объяснили отсутствие у Путина генеральского звания

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, однако сейчас для него это не является приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он работает президентом, у него очень много дел <...> Он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством», — пояснил Песков, напомнив, что Путин не является кадровым офицером.

Пресс-секретарь Кремля не уточнил, является ли российский лидер полковником в запасе или отставке, но назвал собственное звание — старший лейтенант.

В январе 2019 года Путин рассказал о том, что получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии. Когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, глава государства не уточнил.