Путин присвоил новое звание самому богатому силовику России

Звания, в частности, получили замминистра МЧС Алексей Серко и замглавы МВД Виталий Шулика, задекларировавший в 2019 году самые большие доходы среди руководства силовых ведомств

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания сотрудникам силовых ведомств в преддверии 23 февраля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, генеральские звания получили восемь сотрудников МВД и трое сотрудников ФСИН. Один из них — замглавы МВД Виталий Шулика, он получил звание генерал-полковника полиции.

В августе прошлого года Шулика задекларировал самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств. Он заработал 26,7 млн руб. При этом за 2018 год Шулика задекларировал чуть более 4 млн руб. Имущество замминистра за год не изменилось, за исключением двух земельных участков площадью порядка 700 кв. м каждый, которые были разменяны или объединены в один общий площадью 1,5 тыс. кв. м.

Звание генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС, в том числе замминистра Алексей Серко — ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Также воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора присвоены пятерым военнослужащим Росгвардии, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции. Высшее специальное звание генерал-майора юстиции получил замруководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.