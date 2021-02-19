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В нижневартовской школе сообщили о наказании за розыгрыш «акции протеста»

Галина Гасымова
Галина Гасымова (Фото: Галина Гасымова / Ok)

Сотрудники школы №42 в Нижневартовске, которые отвечали за имитацию «акции протеста» для учеников, понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством. Об этом сообщила РБК директор школы Галина Гасымова.

«Сотрудники, которые отвечали за этот урок мужества, понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством. Все, кто был занят на этом мероприятии, все замы», — сказала Гасымова.

При этом она отметила, что дети были «в восторге» от урока, никто из них не жаловался, родители тоже. «Это журналисты раздули», — добавила директор.

Главу полиции Нижневартовска уволили после «акции протеста» в школе
Политика
Олег Сураев

Ранее местное МВД провело в школе №42 мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На следующий день в соцсетях распространилось видео, снятое в школьном спортзале. На нем видно, как одна группа школьников, изображающая ОМОН, оборонялась щитами, а вторая — закидывала их мячами. Помимо этого группа школьников, изображавшая силовиков, под руководством сотрудников МВД отработала приемы, в том числе выпад из-за щита и смыкание рядов.

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре сообщили, что в школе была разыграна «сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев».

Видео: Мегаполис/Telegram
Видео: Мегаполис/Telegram
Video

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В отделе МВД по Нижневартовску назвали мероприятие профориентационным и заявили, что «никакой политической подоплеки не было».

Администрация Нижневартовска начала проверку. По результатам этой проверки уволили начальника городского управления МВД Олега Сураева. Еще нескольких сотрудников управления предупредили о неполном служебном соответствии, несколько сотрудников полиции получили строгий выговор.

Нижневартовск акции протеста школа новости
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Главу полиции Нижневартовска уволили после «акции протеста» в школе
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В полиции Нижневартовска объяснили имитацию «акции протеста» в школе
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В Нижневартовске начали проверку после розыгрыша «акции протеста» в школе
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