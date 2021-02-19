На Крымском мосту частично восстановили движение транспорта

На Крымском мосту движение автомобилей в сторону Краснодара, которое было прервано из-за снегопада, частично восстановлено. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

В то же время в сторону Керчи образовалась пробка длинной примерно 1 км. В ней стоят сейчас более 200 машин, в том числе восемь автобусов, 56 грузовиков и 128 легковых автомобилей.

При этом «РИА Новости» передает, что оператор автодорожной части Крымского моста Упрдор «Тамань» не подтвердил агентству открытие движения.

19 февраля Крымский мост перекрыли впервые после его открытия. Причиной стал снегопад. Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что из-за сильных осадков идет налипание мокрого снега. В итоге власти перекрыли движение для очистки дороги. Водителям, которые собирались пересечь Керченский пролив, Лукашенко посоветовал отложить поездку или переждать непогоду в ближайших населенных пунктах.