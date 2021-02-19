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Крымский мост впервые после открытия перекрыли из-за снегопада

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыто, железнодорожная часть работает. Из-за снегопада на расчистку дорог может понадобиться несколько часов, сообщили власти
Фото: mintransrk / VK
Фото: mintransrk / VK

Дорожники впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта республики Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым».

«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, <...> принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал он.

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По словам Лукашенко, на расчистку моста может потребоваться несколько часов. В связи с этим он посоветовал водителям, которые собирались пересечь Керченский пролив, отложить поездку или переждать непогоду в ближайших населенных пунктах.

Кроме того, в Крыму объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, и в республиканском главке МЧС рекомендовали водителям не пользоваться горными автодорогами. В частности, сотрудники ГИБДД временно закрыли проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты.

«Крымский мост» и «Кот Мостик» сменили владельца
Бизнес
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

Железнодорожную часть моста в Крым из-за непогоды не перекрывали, сообщили «РИА Новости» в «Крымской железной дороге». Там добавили, что поезда следуют в штатном режиме.

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Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его строительство началось после того, как Крым вошел в состав России, и завершилось в конце 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

Протяженность моста — 19 км. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Для водителей движение открыли в мае 2018 года. В декабре 2019 года по мосту запустили пассажирские поезда, в июне 2020-го — грузовые.

Фото:kokhnovichaleks / Instagram Фото:УГИБДД по Краснодарскому краю Фото:ashihmanov_peter / Instagram Фото:Simferopol_crimea / VK Фото:ashihmanov_peter / Instagram Фото:kokhnovichaleks / Instagram
Фото: kokhnovichaleks / Instagram

Украина неоднократно выступала против строительства Крымского моста. В Евросоюзе сочли, что оно направлено на «дальнейшую изоляцию полуострова от Украины», и в октябре 2020 года ввели санкции против участников проекта. Под ограничения, в частности, попали гендиректор оператора пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Автор
Виктория Полякова
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