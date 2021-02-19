Крымский мост впервые после открытия перекрыли из-за снегопада
Дорожники впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта республики Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым».
«В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, <...> принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал он.
По словам Лукашенко, на расчистку моста может потребоваться несколько часов. В связи с этим он посоветовал водителям, которые собирались пересечь Керченский пролив, отложить поездку или переждать непогоду в ближайших населенных пунктах.
Кроме того, в Крыму объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, и в республиканском главке МЧС рекомендовали водителям не пользоваться горными автодорогами. В частности, сотрудники ГИБДД временно закрыли проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты.