В МВД сообщили о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье

Видео: МВД России

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Полиция ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье. Информация об этом опубликована на сайте МВД.

Как сообщают в ведомстве, лаборатория была обнаружена в частном доме в Волоколамском районе Московской области. Ее, по данным полиции, содержала международная группировка из граждан России и стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков оперативники изъяли около 165 кг наркотиков, более 2 т прекурсоров, используемых для изготовления запрещенных веществ, и специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Такая лаборатория могла производить почти полтонны синтетических наркотиков в месяц, говорится в сообщении.