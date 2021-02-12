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В МВД сообщили о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье

Видео: МВД России
Видео: МВД России
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Полиция ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье. Информация об этом опубликована на сайте МВД.

Как сообщают в ведомстве, лаборатория была обнаружена в частном доме в Волоколамском районе Московской области. Ее, по данным полиции, содержала международная группировка из граждан России и стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков оперативники изъяли около 165 кг наркотиков, более 2 т прекурсоров, используемых для изготовления запрещенных веществ, и специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Такая лаборатория могла производить почти полтонны синтетических наркотиков в месяц, говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ликвидация лаборатории позволила избежать отправки более 800 тыс. доз наркотиков на черный рынок общей суммой на 300 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228 УК. Все подозреваемые заключены под стражу. Полиция продолжает поиск возможных соучастников, сообщили в ведомстве.

В конце января правоохранители задержали экс-главу одного из подразделений упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, который создал нарколабораторию. Для производства он использовал труд мигрантов, заставляя их работать под угрозой расправы. В распространении ему помогали пособники, развозившие наркотики на машинах со знаками различия ФСБ. Вместе с организатором полиция задержала 15 соучастников. При обысках оперативники изъяли 59 кг запрещенных веществ и более 10 т раствора для их изготовления.
 

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