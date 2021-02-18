ФСБ задержала замглавы Челябинска Извекова
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«Он задержан сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области и сотрудниками регионального следственного комитета», — сообщили в пресс-службе.
Причины задержания ФСБ не указала.
Как сообщило региональное следственное управление, замглавы Челябинска подозревают в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК). По данным СК, Извеков в прошлом году получил 400 тыс. руб. от представителя фирмы за оказание покровительства при получении и исполнении муниципального контракта. Преступление обнаружили сотрудники регионального УФСБ.