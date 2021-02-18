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ФСБ задержала замглавы Челябинска Извекова

Олег Извеков
Олег Извеков (Фото: cheladmin.ru)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

«Он задержан сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области и сотрудниками регионального следственного комитета», — сообщили в пресс-службе.

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Причины задержания ФСБ не указала.

Как сообщило региональное следственное управление, замглавы Челябинска подозревают в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК). По данным СК, Извеков в прошлом году получил 400 тыс. руб. от представителя фирмы за оказание покровительства при получении и исполнении муниципального контракта. Преступление обнаружили сотрудники регионального УФСБ.

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в СК.

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Источники местного 74.RU сообщили, что в здание мэрии в кабинет Извекова пришли сотрудники ФСБ и следствия. Администрация Челябинска подтвердила Znak.com, что в мэрии работает СК.

Извеков родился 18 марта 1979 года в Челябинской области. Должность замглавы города получил 26 февраля 2020 года. До этого занимал руководящие посты в челябинском филиале «Ростелекома», «Ростехе».

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