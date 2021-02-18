ФСБ задержала замглавы Челябинска Извекова

«Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в СК.

Источники местного 74.RU сообщили, что в здание мэрии в кабинет Извекова пришли сотрудники ФСБ и следствия. Администрация Челябинска подтвердила Znak.com, что в мэрии работает СК.

Извеков родился 18 марта 1979 года в Челябинской области. Должность замглавы города получил 26 февраля 2020 года. До этого занимал руководящие посты в челябинском филиале «Ростелекома», «Ростехе».