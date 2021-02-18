Суд арестовал бывшего топ-менеджера «Ростелекома» по обвинению во взятке

Андрей Леваков (справа) перед началом заседания Басманного районного суда (Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ)

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как сообщил РБК представитель «Ростелекома», следственные мероприятия в отношении Левакова связаны со злоупотреблениями в сфере закупок, выявленными в 2020 году. В компании отметили, что Леваков не работает в «Ростелекоме» с 30 марта прошлого года.

О задержании Левакова сообщили днем 18 февраля источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах. Бывшему топ-менеджеру «Ростелекома» предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Летом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестные совершили налет на квартиру Левакова. Телеканал РЕН ТВ передавал, что грабители пришли в квартиру под видом сотрудников Следственного комитета якобы для проведения следственных действий, связали хозяина квартиры и его горничную, похитили крупную сумму и скрылись с места преступления на черном Cadillac.