В Чите арестовали обвиняемого в убийстве девятилетней девочки

Фото: СК РФ по Забайкальскому краю

Железнодорожный районный суд Читы арестовал на два месяца Василия Дунца, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Он арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор», — сообщается на сайте следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, убийство произошло 17 февраля в жилом доме, расположенном в Железнодорожном районе Читы. После конфликтной ситуации с жильцами 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из огнестрельного оружия в закрытую входную дверь другой квартиры. В результате ранения грудной клетки и головы находившаяся там девочка скончалась на месте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). При допросе он частично признал вину и дал показания об обстоятельствах произошедшего. По его словам, убийство произошло на фоне конфликта с соседом из-за шума, связанного с ремонтными работами. Обвиняемый ранее был судим, он не имеет постоянного источника дохода, сообщили в СК.