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В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве учительницы

Обвиняемый в убийстве учительнице в Воронеже задержан. Об этом сообщили в пресс-службе соседственного управления СК по региону.

«В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено, в настоящее время он задержан и доставляется к следователю СК», — сообщили в ведомстве.

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Ранее следователи сообщали, что обвиняемым в убийстве учительницы оказался 31-летний мужчина, после чего он был объявлен в федеральный розыск. «Вести Воронеж» со ссылкой на источник сообщили, что обвиняемый родом из Луганска. Журналисты нашли его страницу в одной из социальных сетей. Там было указано, что он служил в украинской армии артиллеристом, а судя по фотографиям, принимал участие в военных действиях на стороне ЛНР.

Тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 2 февраля вблизи одного из кафе на Московском проспекте. Региональное управление СК возбудило два уголовных дела: по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

Местные СМИ писали, что погибшей оказалась учительница школы № 1 Наталья Тушинская.

Воронежская область убийство учительница
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