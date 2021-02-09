В Тыве по подозрению в подготовке убийства ребенка задержали мачеху

Фото: Никита Попов / РБК

В Туве правоохранительные органы задержали женщину, которая планировала убийство малолетней дочери умершего супруга, cообщается на сайте министерства внутренних дел по Республике Тыва.

Правоохранительные органы получили информацию о том, что 61-летняя женщина ищет исполнителя убийства 8-летней девочки, чтобы вместо нее получить по наследству после смерти мужа две квартиры в Кызыле. За убийство девочки она обещала заплатить 180 тыс. руб.

Сотрудник полиции вышел на обвиняемую, притворившись киллером. Она встретилась с ним в своей квартире, а позже в качестве аванса передала ему 10 тыс. руб. Женщина также рассказала ему о месте учебы девочки, показала ребенка оперативнику и передала ему электрошокер, который предложила использовать для убийства. Позже «убийца» в качестве доказательств преступления предоставил женщине постановочную фотографию «мертвой» девочки и ее шапку.

Региональное управление Следственного комитета уже возбудило в отношении женщины уголовное дело по подозрению в подготовке убийства малолетнего из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 30 и п.«в» и «з» ч.2. ст. 105 УК). Женщину заключили под стражу.