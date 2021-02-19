В Роскачестве объяснили причину возгорания смартфонов

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Неправильно подобранное зарядное устройство может стать причиной поломки смартфона и даже его возгорания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам Кузьменко, приобретая зарядное устройство, необходимо помнить о технических характеристиках своего гаджета и не покупать адаптер питания со слишком большой мощностью.

«Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge, но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве», — предупредил эксперт.

Также Кузьменко дал совет, как увеличить срок службы аккумулятора смартфона. Для этого нужно не только избегать слишком мощных адаптеров питания, но и правильно использовать переносные зарядные устройства.