В Роскачестве объяснили причину возгорания смартфонов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 18 фев, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 18 фев, 13:45
В центре Красноярска обстреляли машину спикера горсовета Общество, 09:00 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 08:53 Контроль за экспортом, США на Марсе, фейки в Clubhouse. Главное за ночь Общество, 08:53 Шайба Михеева помогла «Торонто» победить «Оттаву» в матче НХЛ Спорт, 08:42 Жертвами непогоды в США стали более 30 человек Общество, 08:36 Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Pro, 08:31 В «Единой России» допустили выдвижение в Думу экс-главы ПФР Политика, 08:30 Какие технологии делают город «умнее» РБК и Минстрой, 08:24 Голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» Спорт, 08:18 СМИ узнали об отказе США от санкций против компаний ФРГ по Nord Stream 2 Политика, 08:08 В Роскачестве объяснили причину возгорания смартфонов Технологии и медиа, 08:03 Как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса — Bloomberg Pro, 07:59 Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность Бизнес, 07:59 Пятьдесят идей для подарков на предстоящие праздники РБК и Крокус Сити Молл, 07:55
Технологии и медиа ,  
0 

В Роскачестве объяснили причину возгорания смартфонов

Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Неправильно подобранное зарядное устройство может стать причиной поломки смартфона и даже его возгорания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам Кузьменко, приобретая зарядное устройство, необходимо помнить о технических характеристиках своего гаджета и не покупать адаптер питания со слишком большой мощностью.

«Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge, но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве», — предупредил эксперт.

Bloomberg узнал о работе Apple над складным смартфоном
Технологии и медиа
Фото:Lucy Nicholson / Reuters

Также Кузьменко дал совет, как увеличить срок службы аккумулятора смартфона. Для этого нужно не только избегать слишком мощных адаптеров питания, но и правильно использовать переносные зарядные устройства.

«В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур», — сказал Кузьменко.

По его словам, это приводит к тому, что через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса — Bloomberg За что могут посадить в тюрьму финансового директора: 4 главных риска

Ранее эксперты Роскачества назвали три основные причины взрывов аккумуляторов смартфонов и ноутбуков: заводской брак, старение устройств и перегрев. Чтобы это предотвратить, нужно пользоваться фирменными или сертифицированными производителем гаджета зарядными устройствами, а также не допускать перегрева гаджета — для этого не нужно оставлять его под подушкой или под прямыми лучами солнца, сообщили специалисты.

смартфон Роскачество
Материалы по теме
ВТБ спрогнозировал рост безналичных платежей смартфонами в 2021 году
Финансы
Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S21
Технологии и медиа
Эксперт оценил вред от оставленного у кровати перед сном смартфона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter