Четыре человека погибли при пожаре в строительном вагончике под Тверью

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили тела четырех мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

«По фактам гибели людей Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорился в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют точные причины пожара. Кроме того, были назначены судебно-медицинские экспертизы.

В пресс-службе главка МЧС по Тверской области сообщили, что возгорание произошло в строительном вагончике на площади 8 кв. м. Над ликвидацией пожара работали 13 человек.