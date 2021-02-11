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Четыре человека погибли при пожаре в строительном вагончике под Тверью

Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В хозяйственной постройке в поселке Олений Рог-2 Пеновского района Тверской области произошел пожар. Во время тушения спасатели обнаружили тела четырех мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по региону.

«По фактам гибели людей Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — говорился в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют точные причины пожара. Кроме того, были назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Фото:ГУ МЧС по г. Москве

В пресс-службе главка МЧС по Тверской области сообщили, что возгорание произошло в строительном вагончике на площади 8 кв. м. Над ликвидацией пожара работали 13 человек.

Ранее, 7 февраля, на юге Москвы загорелся металлический ангар площадью 1 тыс. кв. м. Тогда в результате пожара никто не пострадал. При этом ликвидировать огонь удалось только с помощью авиации. На место возгорания было сброшено порядка 250 т воды.

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