Путин и Эрдоган обсудили поставки в Турцию российских вакцин

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств назвали в числе приоритетных направлений сотрудничества крупные совместные проекты в энергетике.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в частности — реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также выразили удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.