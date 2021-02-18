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Пандемия коронавируса ,  
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Путин и Эрдоган обсудили поставки в Турцию российских вакцин

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств назвали в числе приоритетных направлений сотрудничества крупные совместные проекты в энергетике.

Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Политика
Владимир Путин

Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, в частности — реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также выразили удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Турция разрешила использовать китайскую вакцину от коронавируса
Общество
Фото:Emrah Gurel / AP

В январе стало известно, что Турецкое Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию разрешило использовать в стране вакцину от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech.

В декабре 2020 года Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа
тогда заявил, что она не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне информации об отказе Турции от вакцины заявил, что результаты тестирования препарата свидетельствуют о его надежности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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