Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, передала пресс-служба Кремля.

Во время разговора обсуждался ход реализации положений заявления по Нагорному Карабаху, принятого 9 ноября. Лидеры отметили, что стороны конфликта подтвердили настрой на нормализацию отношений и разблокировку транспортных связей.

Эрдоган, в свою очередь, поддержал усилия России по стабилизации ситуации в регионе, а также выступил за продолжение координации действий Москвы и Анкары.

Лидеры обсудили и вопросы двусторонней повестки дня российско-турецких отношений: расширение товарооборота, борьбу с коронавирусом, совместное производство и использование вакцин.