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ФСБ задержала замглавы администрации Евпатории по делу о взятке

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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Заместитель главы администрации Евпатории, а также действующий и бывший заместители директора управления капстроительства администрации города обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — уточняется на сайте ведомства.

Уголовное дело против них возбуждено по результатам мероприятий, проведенных региональным Следственным комитетом совместно с УФСБ Крыма. Чиновников задержали сотрудники ФСБ.

В Крыму за взятку задержали сотрудников управления Росимущества
Общество
Фото:crim.sledcom.ru

По данным следствия, заместители управления капстроительства предложили директору одной из фирм посодействовать в заключении договора субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по детскому саду в Евпатории, сдаче объекта и последующем выполнении иных контрактов. За это они попросили взятку, а после получения согласия предпринимателя привлекли к своей схеме замглавы администрации города. Он за взятку пообещал не принимать меры в случае выявления нарушений.

Как отмечает СК, обвиняемые получили более 10,5 млн руб. «Свою вину в совершенном преступлении они признают, в связи с чем судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

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По данным «Коммерсанта», речь идет о замглавы администрации Евпатории Андрее Ковале. 

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