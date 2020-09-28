ФСБ задержала замглавы администрации Евпатории по делу о взятке

Видео: СК РФ

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Заместитель главы администрации Евпатории, а также действующий и бывший заместители директора управления капстроительства администрации города обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В настоящее время им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — уточняется на сайте ведомства.

Уголовное дело против них возбуждено по результатам мероприятий, проведенных региональным Следственным комитетом совместно с УФСБ Крыма. Чиновников задержали сотрудники ФСБ.