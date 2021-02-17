Фото: Олег Яковлев / РБК

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба банка в Twitter.

«Сейчас есть проблема со входом в приложение, около 1000 клиентов с ней столкнулись. Причину уже нашли и оперативно чиним, извините», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель Тинькофф Банка подтвердил РБК проблему со входом в приложения Тинькофф Банка и «Тинькофф Инвестиций». По последним данным, сбой затронул несколько тысяч клиентов, его обещают устранить в ближайшее время.

Жалобы пользователей на сбой зарегистрировал портал Downdetector. 88% из них сообщили, что не могут войти в систему, о сбое всех сервисов заявили 10% пользователей, еще 1% не могут перевести деньги. В основном проблемы возникали у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга. По состоянию на 16:06, поступило более 5 тыс. жалоб.