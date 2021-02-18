В Кремле оценили возможность создания «Путин-центра»

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не планирует создания культурно-исторического комплекса в свою честь наподобие уже существующего в Екатеринбурге «Ельцин-центра». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мне неизвестно, чтобы эта тема была хоть как-то на повестке дня», — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь ответил на просьбу журналистов прокомментировать недавние слова исполнительного директора «Ельцин-центра» Александра Дроздова. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента, он 16 февраля заявил, что Путин, согласно российскому законодательству, имеет право на свой «Путин-центр». «И даже 68-й [федеральный] закон его как-то мягко к этому обязывает. Но я не знаю, по каким соображениям он решил пока не строить центр», — сказал Дроздов.

Имеется в виду федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Основная цель создания таких центров — «изучение и публичное представление исторического наследия» президентов России.