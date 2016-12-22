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В Ельцин-центре ответили на сообщения об интересе ФСБ к сделке музея
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В Ельцин-центре ответили на сообщения об интересе ФСБ к сделке музея
Общество, 20:56
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В Ельцин-центре ответили на сообщения об интересе ФСБ к сделке музея

В Ельцин-центре не знают о том, что ФСБ потребовала от правительства Свердловской области предоставить документы, касающиеся его сделки с Центром.

«Нам про это обращение ФСБ ничего не известно. Когда обратятся, тогда и пообщаемся», — сказала РБК пресс-секретарь Ельцин-центра Людмила Телень.

Днем 20 ноября Znak.com со ссылкой на источник в спецслужбе сообщил, что свердловское управление ФСБ затребовало в региональном министерстве по управлению госимуществом все материалы, касающиеся сделки с Ельцин-центром. Сделка предполагала, что правительство списывает Центру проценты по долгу в размере 598 млн руб., а взамен получает помещения центра стоимостью 601 млн руб.

По данным источника издания, спецслужба затребовала отчет об оценке, экспертное заключение к нему, договор на оказание оценочных услуг, акты выполненных работ, а также все дополнения и изменения к документам.

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В пресс-службе регионального управления ФСБ отказались сообщить о причинах интереса ведомства к сделке.

Сделка по приобретению имущества Центра областным правительством была одобрена региональным заксобранием 2 ноября. Помещения были переданы в счет уплаты процентов по кредиту в 2 млрд руб., который был получен в 2013 году на строительство и развитие Ельцин-центра. Кредит ​был пролонгирован четыре раза. В сентябре Ельцин-центр погасил тело кредита.

Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В нем действует музей первого президента России Бориса Ельцина с тысячами документов, фотографий, сотнями видеоинтервью и другими материалами.

Теги: ФСБ , Екатеринбург , Ельцин-центр
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