В Ельцин-центре ответили на сообщения об интересе ФСБ к сделке музея

В Ельцин-центре не знают о том, что ФСБ потребовала от правительства Свердловской области предоставить документы, касающиеся его сделки с Центром.
«Нам про это обращение ФСБ ничего не известно. Когда обратятся, тогда и пообщаемся», — сказала РБК пресс-секретарь Ельцин-центра Людмила Телень.
Днем 20 ноября Znak.com со ссылкой на источник в спецслужбе сообщил, что свердловское управление ФСБ затребовало в региональном министерстве по управлению госимуществом все материалы, касающиеся сделки с Ельцин-центром. Сделка предполагала, что правительство списывает Центру проценты по долгу в размере 598 млн руб., а взамен получает помещения центра стоимостью 601 млн руб.
По данным источника издания, спецслужба затребовала отчет об оценке, экспертное заключение к нему, договор на оказание оценочных услуг, акты выполненных работ, а также все дополнения и изменения к документам.
В пресс-службе регионального управления ФСБ отказались сообщить о причинах интереса ведомства к сделке.
Сделка по приобретению имущества Центра областным правительством была одобрена региональным заксобранием 2 ноября. Помещения были переданы в счет уплаты процентов по кредиту в 2 млрд руб., который был получен в 2013 году на строительство и развитие Ельцин-центра. Кредит был пролонгирован четыре раза. В сентябре Ельцин-центр погасил тело кредита.
Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В нем действует музей первого президента России Бориса Ельцина с тысячами документов, фотографий, сотнями видеоинтервью и другими материалами.