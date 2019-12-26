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Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2020 году

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в феврале 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, поедет ли на мероприятие российский президент.

Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина.

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Россия принимает участие в работе форума с конца 1990-х годов. Президент России Владимир Путин принимал участие в 43-й Мюнхенской конференции в 2007 году. Его выступление было посвящено однополярности современной мировой политики и месту и роли России в современном мире.

В 2019 году конференция прошла с 15 по 17 февраля. Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Теги: Владимир Путин, Мюнхенская конференция по безопасности
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