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Общество ,  
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В Москве на серой ветке метро произошел сбой

Станция метро «Отрадное»
Станция метро «Отрадное» (Фото: АГН «Москва»)

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена произошел сбой, из-за чего не было движения поездов от станции «Отрадное» до станции «Савеловская». Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

Сейчас движение уже восстановлено, оно вводится в график, заявили в дептрансе.

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Фото:АГН «Москва»

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что движение было прервано на 10 минут из-за тления шпалы контактного рельса на станции «Дмитровская». Для этого пришлось отключить напряжение. По словам собеседника агентства, тление было не в тоннеле, а на самой станции.

Ранее 16 февраля сбой в движении произошел на Замоскворецкой линии московского метрополитена. Из-за этого было остановлено движение от станции «Красногвардейской» до «Автозаводской». Причиной стало падение на пути пассажира. Источник «Интерфакса» сообщал, что упала женщина. Ее удалось спасти, предварительно отключив напряжение контактного рельса.

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