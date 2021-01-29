В московском метро на Калужско-Рижской линии пассажир упал на рельсы

Фото: АГН «Москва»

В московском метро на станции «Сухаревская» Калужско-Рижской линии пассажир упал с платформы на рельсы. Об этом сообщил в Telegram департамент транспорта города.

«Из-за человека на пути станции «Сухаревская» машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу», — уточняется в сообщении.

Движение поездов по оранжевой ветке продолжилось по графику.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев передает, что это была женщина, которая слишком близко подошла к краю платформы.