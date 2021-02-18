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СК нашел трех участников нападения на пермский ОМОН в Чечне в 2000 году

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следствие установило личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были среди участников нападения на пермский ОМОН в Чечне в 2000 году. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России (СК).

«В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — уточняется в сообщении.

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Три человека, личности которых установил СК, задержаны, сейчас с ними проводят процессуальные действия.

В марте 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чечни участники различных бандитских группировок общей численностью не менее 200 человек напали на военнослужащих комендатуры зоны безопасности этого района и на сотрудников ГУВД Пермской области. Правоохранители в момент атаки ехали автоколонной из места постоянной дислокации к месту проведения специальной операции по восстановлению конституционного порядка на территории республики.

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Фото:nac.gov.ru

Бой длился не меньше шести часов. Погибли 33 человека, еще десять пермских полицейских попали в плен, позже боевики их убили. «Вред здоровью различной степени тяжести и моральный вред причинен 102 сотрудникам ГУВД Пермской области и военнослужащим», — отметил СК.

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