СК нашел трех участников нападения на пермский ОМОН в Чечне в 2000 году

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следствие установило личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были среди участников нападения на пермский ОМОН в Чечне в 2000 году. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России (СК).

«В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — уточняется в сообщении.

Три человека, личности которых установил СК, задержаны, сейчас с ними проводят процессуальные действия.

В марте 2000 года около села Джани-Ведено Веденского района Чечни участники различных бандитских группировок общей численностью не менее 200 человек напали на военнослужащих комендатуры зоны безопасности этого района и на сотрудников ГУВД Пермской области. Правоохранители в момент атаки ехали автоколонной из места постоянной дислокации к месту проведения специальной операции по восстановлению конституционного порядка на территории республики.