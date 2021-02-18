Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому росту

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Лидером социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которые подготовили исследование на основе мониторинга социально-экономического положения регионов, сообщают «Известия».

На втором месте в рейтинге оказалась Магаданская область, на третьем — Чукотка. Следом эксперты поместили Ненецкий автономный округ и Сахалинскую область, Москва заняла в списке шестую позицию. Также в первую десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Мурманская область. Замыкает топ-10 Санкт-Петербург.

Во второй десятке, согласно исследованию, расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

В ФоРГО уточнили, что в рейтинг вошли лишь 20 из 85 субъектов. Авторы заявили, что рассматривали только лидеров социально-экономического развития с самыми высокими показателями — зарплатой, прожиточным минимумом, стоимостью всех произведенных в субъекте товаров, работ и услуг к численности экономически активного населения.