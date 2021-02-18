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Эксперты назвали регионы-лидеры по социально-экономическому росту

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Лидером социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которые подготовили исследование на основе мониторинга социально-экономического положения регионов, сообщают «Известия».

На втором месте в рейтинге оказалась Магаданская область, на третьем — Чукотка. Следом эксперты поместили Ненецкий автономный округ и Сахалинскую область, Москва заняла в списке шестую позицию. Также в первую десятку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Мурманская область. Замыкает топ-10 Санкт-Петербург.

Во второй десятке, согласно исследованию, расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
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Фото: Максим Шеметов / ТАСС

В ФоРГО уточнили, что в рейтинг вошли лишь 20 из 85 субъектов. Авторы заявили, что рассматривали только лидеров социально-экономического развития с самыми высокими показателями — зарплатой, прожиточным минимумом, стоимостью всех произведенных в субъекте товаров, работ и услуг к численности экономически активного населения.

По данным аналитиков, самый высокий уровень средней зарплаты и прожиточного минимума зафиксирован в Магаданской области, самый низкий — в Калужской (их размер не уточняется).

Как заявил газете глава ФоРГО Константин Костин, высокие объемы производства и определяемые этим размеры средних зарплат и стоимость жизни прежде всего характерны для добывающих субъектов, а также для столиц, «где высок сам по себе экономический потенциал во всех видах экономической деятельности». Он также отметил, что нельзя говорить о недоработках глав тех регионов, которые не вошли в рейтинг из-за низких экономических показателей, поскольку в каждом субъекте разные геополитические и демографические характеристики.

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Согласно рейтингу «РИА Новости», составленному на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, других открытых источников за 2019–2020 годы, по итогам прошлого года рейтинг регионов по качеству жизни возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, ХМАО и Калининградская область.

По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), лидером рейтинга по качеству жизни населения за 2019 год стал Санкт-Петербург. На второе и третье места эксперты поместили Москву и Белгородскую область. В топ-10 вошли также Московская область, Воронежская область, Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижегородская область и Свердловская область. Регионы оценивались по десяти критериям — от благосостояния населения до климата.

ФоРГО рейтинг регионы Магаданская область Чукотка Ямало-Ненецкий АО
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