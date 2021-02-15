Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
У Белого дома задержали женщину с оружием и письмом к Байдену Общество, 06:25 Миллиардер Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Бизнес, 06:00 СМИ назвали регионы с наиболее высоким качеством жизни Общество, 05:39 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 05:21 СМИ сообщили о смерти в колонии осужденного за теракты 1999 года в Москве Общество, 05:13 СМИ узнали об обсуждении в правительстве новых мер поддержки бизнеса Экономика, 04:54 ВОЗ нашла признаки более раннего распространения COVID в 2019 году Общество, 04:43 Вучич усомнился в целях мафии совершить на него покушение Политика, 04:00 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 03:55 Роспотребнадзор заявил о регистрации первого теста на «британский» штамм Общество, 03:09 Вильфанд предупредил москвичей о 20-градусных морозах по утрам Общество, 03:08 В Британии вступили в силу более жесткие требования въезда в страну Общество, 03:00 В России началась единственная в этом году шестидневка Общество, 02:48 Стоимость нефти Brent превысила $63 впервые с января прошлого года Экономика, 02:32
Общество ,  
0 

СМИ назвали регионы с наиболее высоким качеством жизни

Рейтинг регионов по качеству жизни в 2020 году по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, следует из результатов исследования «РИА Новости».

Столица получила 82,16 балла из 100, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07. Развитая инфраструктура, высокий уровень социально-экономического развития позволяют этим регионам сохранять первые позиции в рейтинге.

В десятку регионов, где качество жизни высоко, попали также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, других открытых источников за 2019-2020 годы. При составлении проанализированы 70 показателей, включая уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, развития малого бизнеса, транспортной инфраструктуры и др.

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Экономика
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Замыкают список Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. Регионы-аутсайдеры уступают по уровню экономического развития, доходам населения и показателям безработицы.

В июле прошлого года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни. В нем Санкт-Петербург занял первое место, обогнав Москву. Третьей стала Белгородская область. В топ-10 вошли также Московская область, Воронежская область, Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижегородская область и Свердловская область. Регионы оценивались по десяти критериям — от благосостояния населения до климата.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Россия качество жизни регионы рейтинг
Материалы по теме
Названы регионы с самым доступным бензином
Экономика
Путин объяснил причину возникновения протестных акций в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter