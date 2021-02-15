СМИ назвали регионы с наиболее высоким качеством жизни

Рейтинг регионов по качеству жизни в 2020 году по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, следует из результатов исследования «РИА Новости».

Столица получила 82,16 балла из 100, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07. Развитая инфраструктура, высокий уровень социально-экономического развития позволяют этим регионам сохранять первые позиции в рейтинге.

В десятку регионов, где качество жизни высоко, попали также Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина, Центробанка, других открытых источников за 2019-2020 годы. При составлении проанализированы 70 показателей, включая уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, развития малого бизнеса, транспортной инфраструктуры и др.