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При взрыве в офисе в Германии три человека получили ранения

Работа криминалистов на месте взрыва
Работа криминалистов на месте взрыва (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

В Германии в штаб-квартире сети супермаркетов Lidl, расположенной в городе Неккарзульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг), в результате взрыва пострадали три человека. Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя полиции Даниэля Фесслера.

По данным полиции, после происшествия из здания были эвакуированы 100 человек. Как сообщает Bild, взрыв произошел после того, как один из сотрудников вскрыл почту.

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Ранее, 9 февраля, произошел взрыв в одном из домов в центральном районе Шартрон в Бордо (Франция). В результате происшествия пострадали десять человек, один из них — мужчина в возрасте 89 лет — находится в тяжелом состоянии. Еще два человека числились без вести пропавшими. Местные СМИ писали, что взрывная волна оказалась такой сильной, что ее ощутили жители прилегающих районов. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

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