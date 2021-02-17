Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 12:59
Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 21:45 В Бахрейне ввели электронные паспорта для сделавших прививку от COVID-19 Общество, 21:45 РФС отказался сократить дисквалификацию Тедеско Спорт, 21:39 Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение ₽50 млн из вещдоков Общество, 21:35 В Крыму арестовали шестерых членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Общество, 21:34 В конгрессе США назвали 15 связанных с «Северным потоком-2» судов Политика, 21:16 ФНС пообещала показывать данные о покупках россиян нажатием одной кнопки Экономика, 21:10 Промоушен ACA обратился в Генпрокуратуру с жалобой на действия YouTube Спорт, 21:07 Израиль разрешил поставку вакцины «Спутник V» в сектор Газа Общество, 21:01 Ozon выпустит конвертируемые облигации на $750 млн. Что это значит Инвестиции, 20:59 На фасаде Останкинской башни показали портрет солиста k-pop группы BTS Общество, 20:41 Эксперты RAEX назвали лидеров по устойчивому развитию бизнеса за февраль Зеленая экономика, 20:30  Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменили из-за коронавируса Спорт, 20:28 Появившаяся в Clubhouse «Алла Пугачева» оказалась ненастоящей Технологии и медиа, 20:09
Общество ,  
0 

В Крыму арестовали шестерых членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых из шести подозреваемых по делу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом говорится на сайте суда.

«Избрать [подозреваемым] меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2021 года», — указано в сообщении.

Адвокат подозреваемых Лиля Гемеджи сообщила РБК, что шестому подозреваемому также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд проходил в Ленинском районном суде Севастополя. «Он живет в Орлином (село в балаклавском районе Севастополя. — РБК), там есть свое управление ФСБ, соответственно, подали в суд по месту нахождения управления», — пояснила Гемеджи.

РБК обратился в Ленинский районный суд Севастополя.

ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической организации
Общество
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Как передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, подозреваемые были задержаны сегодня. «Задержаны [по подозрению в совершении преступления] по ст. 205.1 и 205.2 УК («Содействие террористической деятельности», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Шестеро задержаны в Симферополе, Белогорске, Бахчисарае и Советском районе», — сообщил собеседник агентства.

Сегодня были также задержаны 19 членов террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ — запрещена в России). Это произошло в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. «Помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников [они] планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — сообщили в ФСБ. Им предъявили обвинения по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК).

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Домашнее поколение: почему зумерам будет проще купить жилье — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Крым суд новости терроризм
Материалы по теме
ФСБ задержала готовивших теракты на Северном Кавказе исламистов. Видео
Политика
ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе исламистов
Общество
ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической организации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter