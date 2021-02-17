В Крыму арестовали шестерых членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых из шести подозреваемых по делу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом говорится на сайте суда.

«Избрать [подозреваемым] меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2021 года», — указано в сообщении.

Адвокат подозреваемых Лиля Гемеджи сообщила РБК, что шестому подозреваемому также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд проходил в Ленинском районном суде Севастополя. «Он живет в Орлином (село в балаклавском районе Севастополя. — РБК), там есть свое управление ФСБ, соответственно, подали в суд по месту нахождения управления», — пояснила Гемеджи.

РБК обратился в Ленинский районный суд Севастополя.