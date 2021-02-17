Мэр Симферополя ушла в отставку

Елена Проценко (Фото: Елена Степановна Проценко / Facebook)

Глава администрации Симферополя Елена Проценко, которая находилась на этой должности один год и четыре месяца, ушла в отставку. Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

Запись в facebook пользователя Елена Степановна Проценко

«Сегодня я написала заявление об увольнении по собственному желанию и ухожу с поста главы администрации Симферополя. Дорогие горожане! Спасибо, что были со мной все это время! Благодарю вас за доверие и активность, конструктивную критику и поддержку», — написала она.

Об отставке Проценко сообщил и глава Крыма Сергей Аксенов. «Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей. Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится», — написал он.