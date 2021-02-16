Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Получится ли у Берлина контролировать вентиль «Северного потока-2» Политика, 21:12 В Москве на зеленой ветке метро пассажир упал на пути Общество, 20:59 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 20:58 Минкультуры Украины добавило в черный список Михаила Турецкого Политика, 20:51 В Думе предложили расширить ответственность за раскрытие данных силовиков Политика, 20:35 Джокович назвал Карацева сложным соперником по 1/2 финала Australian Open Спорт, 20:24 В Арктике завершился самый поздний рейс в истории навигации. Видео Технологии и медиа, 20:20 Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России Политика, 20:14 Pfizer подала документы для регистрации вакцины от COVID-19 на Украине Общество, 19:48 Капитализация TCS Group Олега Тинькова впервые превысила $10 млрд Инвестиции, 19:42 Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов Общество, 19:37 ВФЛА отправила в World Athletics план по восстановлению членства Спорт, 19:35 План «Норникеля» из-за ₽146 млрд, штраф Навальному. Главные новости РБК Общество, 19:32 Канделаки рассказала о недопустимости тройных подбородков на «Матч ТВ» Спорт, 19:27
Общество ,  
0 

В Москве на зеленой ветке метро пассажир упал на пути

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московском метрополитене на станциях от «Красногвардейской» до «Автозаводской» Замоскворецкой линии прерывалось движение поездов из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от «Красногвардейской» до «Автозаводской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении ведомства.

В Москве произошел сбой в движении пригородных электричек и поездов МЦД-2
Общество
Фото:АГН «Москва»

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что на рельсы станции «Царицыно» упала женщина. Ее удалось спасти, для этого отключалось напряжение контактного рельса.

В настоящее время движение поездов восстановлено.

Ранее в столичном метро был задержан мужчина, который на станции метро «Алма-Атинская» угрожал покончить с собой. Для его задержания был временно закрыт второй вестибюль станции.

Москва метро Замоскворецкая линия сбой
Материалы по теме
Присяжные сочли виновным стрелявшего в метро Москвы прапорщика
Общество
В Москве приостановили движение поездов на фиолетовой линии метро
Общество
В Москве на красной линии метро на пути упал человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter