В Москве на зеленой ветке метро пассажир упал на пути

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московском метрополитене на станциях от «Красногвардейской» до «Автозаводской» Замоскворецкой линии прерывалось движение поездов из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от «Красногвардейской» до «Автозаводской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении ведомства.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что на рельсы станции «Царицыно» упала женщина. Ее удалось спасти, для этого отключалось напряжение контактного рельса.

В настоящее время движение поездов восстановлено.