В Дептрансе сообщили подробности иска к метро от производителя «Тройки»

Компания «Оренкарт» не смогла выполнить условия контракта с метрополитеном на поставку карт «Тройка», в связи с чем метро Москвы удержало 3,678 млн руб. неустойки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Метро удержало 3,678 млн руб. неустойки — это штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Теперь «Оренкарт» хочет вернуть эту сумму с процентами через суд — 3,9 млн руб.», — пояснили в Дептрансе.

Как говорится в сообщении Дептранса в Telegram, московский метрополитен четырежды тестировал карты «Тройка» от поставщика и уведомлял «Оренкарт» о нарушениях. Кроме того, Дептранс обвиняет компанию в срыве сроков поставки.

«Поставщик не только сорвал сроки поставок, но и прислал бракованную продукцию. Карты «Тройка» не работали ни на турникетах, ни в автоматах по продаже билетов», — говорится в сообщении.