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Новости Москвы ,  
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В Дептрансе сообщили подробности иска к метро от производителя «Тройки»

Компания «Оренкарт» не смогла выполнить условия контракта с метрополитеном на поставку карт «Тройка», в связи с чем метро Москвы удержало 3,678 млн руб. неустойки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Метро удержало 3,678 млн руб. неустойки — это штраф и пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Теперь «Оренкарт» хочет вернуть эту сумму с процентами через суд — 3,9 млн руб.», — пояснили в Дептрансе.

Как говорится в сообщении Дептранса в Telegram, московский метрополитен четырежды тестировал карты «Тройка» от поставщика и уведомлял «Оренкарт» о нарушениях. Кроме того, Дептранс обвиняет компанию в срыве сроков поставки.

«Поставщик не только сорвал сроки поставок, но и прислал бракованную продукцию. Карты «Тройка» не работали ни на турникетах, ни в автоматах по продаже билетов», — говорится в сообщении.

Производитель «Троек» подал иск к метро Москвы
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Ранее 8 февраля стало известно, что компания «Оренкарт» подала в Арбитражный суд Москвы иск к метрополитену в размере 3,9 млн руб. Компания потребовала вернуть удержанные метро деньги за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн карт «Тройка». Контракт на сумму 916,5 млн руб. заключили в октябре прошлого года, но спустя несколько месяцев его расторгли по соглашению сторон.

Как рассказал «Коммерсанту» учредитель и гендиректор компании Андрей Фролов, на момент расторжения контракта «Оренкарт» не получал каких-либо претензий. Он утверждает, что карты соответствовали требованиям, но «странным образом» не работали на некоторых устаревших турникетах. Общий ущерб «Оренкартк» оценил в 100 млн руб. — на эту сумму компания закупила чипы при подготовке к конкурсу.

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Позже московское метро заключило новый контракт с компанией «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП) (по 50% компании принадлежат ГУП «Московский метрополитен» и входящей в структуры АФК «Система» ПАО «Микрон»).

Москва Дептранс метро «Московский метрополитен» новости
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